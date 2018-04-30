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Из Египта забрали всех украинских туристов, чьи вылеты задерживались

Понедельник, 30 апреля 2018, 21:32
Из Египта забрали всех украинских туристов, чьи вылеты задерживались

Из Египта смогли уехать все украинские туристы, чьи рейсы на вылет в Украину задерживались.

Об этом вечером 30 апреля сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его информации, о вылете украинцев домой главе государства доложили главы МИД и Мининфраструктуры Украины.

"В 18.30 последние туристы из тех, кто задержался в Египте, вылетели в Украину", - сообщил он.

Поручение МИД по контролю защиты прав украинских граждан, ожидающих вылета из Египта, Петр Порошенко дал утром 29 апреля.

Глава МИД Павел Климкин сообщал, что ведомство "работает, чтобы помочь нашим гражданам вылететь из Египта, способствует размещению и обновлению графику авиарейсов".

Граждане Украины с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

Вечером 28 апреля часть украинских туристов вылетела из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

29 апреля начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании сообщил, что украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.

Украинская правда

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Темы: Египеттуризм
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