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Аваков назвав спірним рішення ГПУ щодо Бубенчика

Середа, 4 квітня 2018, 16:33

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що рішення про арешт "євромайданівця" Івана Бубенчика з боку ГПУ було спірним.

Про це він сказав у середу, спілкуючись з журналістами.

"Департамент на чолі з Горбатюком прийняв рішення про арешт цієї людини. Я вважаю, що це спірне рішення, тому що питання, чи ця людина стріляла, чи вбивала, не є ні доведеним, ні затвердженим. Однак там є складні процедури", - сказав Аваков.

"Те, що прокурор Луценко прийняв рішення перекваліфікувати і вивчити це питання повторно я вітаю. Я думаю, що це правильний, зрозумілий вихід для суспільства. Тут неможливо працювати під одну гребінку, тут потрібні факти. Про такі речі завжди потрібно говорити фактами, немає загальної канви. Якщо був "беркутівцем" - то поганий, якщо був "майданівцем", - то хороший. Завжди є вчинки, за які людина повинна відповідати з часом. Що зробив - те й заслужив", - додав Аваков.

У середу Печерський райсуд Києва переніс на 5 квітня обрання запобіжного заходу Івану Бубенчику, підозрюваному у вбивстві 2 правоохоронців під час Євромайдану.

Як відомо, ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані.

У лютому Горбатюк повідомив, що в межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014 року оголошено про підозру одному протестувальнику.

У так званих справах Майдану покарання наразі відбуває одна людина.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданАваковГенпрокуратураБубенчик
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