Антикорупційний комітет ухвалив рішення щодо відміни декларування для ГО

Комітет з питань запобігання корупції ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу законопроекти № 8209 та №8209-1, які скасовують декларування для громадських активістів та звільняють їх від кримінальної відповідальності.

За це проголосували більшість членів антикорупційного комітету.

Під час засідання комітету було вирішено розглянути це питання одним із перших у порядку денного.

Всі погодились і проголосували за те, щоб законопроекти подані головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, лідером фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко та іншими депутатами рекомендувати парламенту ухвалити його за основу.

Також комітет розглянув законопроект № 8129, який може скасувати декларування для спецагентів, які входять до складу Національного антикорупційного бюро та до кадрового складу інших розвідувальних органів.

Так, після тривалого обговорення, наскільки доцільним є відміна декларування для таємних агентів і хто може подавати декларацію, але з обмеженим до неї доступом, було вирішено відкласти розгляд законопроекту, щоб "ще його почитати та подумати" .

За словами окремих депутатів, закон пропонує багато тлумачень щодо того, хто може обмежити доступ до своїх декларацій, через що можуть виникнути маніпуляції з боку НАБУ.

Також було зазначено, що у проекті закону досить широке коло осіб, доступ до декларацій котрих може бути обмеженим.

Крім того, депутати обговорили проект закону № 6399 щодо декларування колишніх президентів, депутатів та міністрів.

Під час доповіді автор законопроекту депутат Вадим Кривохатько зазначив, що колишні президенти ті інші уповноважені особи на виконання функцій держави після виконання терміну виконання своїх повноважень зобов'язані декларуватися, щоб суспільство бачило "об'єктивну інформацію".

Бо, за його словами, якби екс-президент Леонід Кучма зараз подав декларацію, то всі побачили багато б цікавого.

Він додав, що дуже дивно, коли у колишніх президентів чи міністрів після закінчується термін їхніх повноважень, раптом з'являються мільярди гривень заощаджень, розкішні будинки ,машини та інші статки.

Його колеги висловили думку, що погоджуються із таким твердженням ,але не бачать перспектив ухвалення такого закону, оскільки він може бути визнаним неконституційним.

Раніше повідомлялося, що 3 квітня депутати Верховної Ради з кількох спроб так і не змогли включити до порядку денного законопроекти про відтермінування та скасування декларування для громадських активістів та іноземців, членів наглядових рад.

Раніше голова Верховної ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань протидії корупції провести екстрене засідання щодо розгляду двох законопроектів про відміну декларування для громадських активістів.

Раніше повідомлялося, у Верховні Раді зареєстровані два майже ідентичні законопроекти, які відміняють декларування для громадських активістів.

Раніше повідомлялося, що НАЗК підтримує скасування електронного декларування для учасників антикорупційних громадських організацій.

Як повідомлялося, 31 березня представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт заявила, що Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду скасувати вимогищодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як повідомлялося, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".