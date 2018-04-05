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Савченко пройде психофізіологічну експертизу з поліграфом

Четвер, 5 квітня 2018, 11:49

Народний депутат Надія Савченко в четвер пройде психофізіологічну експертизу із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Про це повідомила прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко в Facebook.

"05.04.2018 року о 10.00 Надію Савченко повинні доставити в КНДІСЕ (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз) за адресою вул.Смоленська, 6 для проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа", - написала Проторченко.

У коментарі "Українській правді" вона сказала, що поки не ознайомлена з результатами експертизи.

"Я не знаю, як все пройшло. Можу додати, що адвокати досі не ознайомлені з матеріалами слідства. Тому будь-які дії є незаконними, поки захисники не ознайомляться з матеріалами справи ", - заявила Проторченко.

За її словами, все що відбувається навколо Савченко - фарс.

"Процес намагаються зробити закритим, унеможливити доступ представників ЗМІ. Поки так ми бачимо", - додала вона.

Проторченко зазначила, що як тільки будуть якісь результати експертизи, адвокати відразу їх прокоментують.

Раніше адвокат Віктор Чевгуз подав у СБУ заяву про свій самовідвід від захисту народного депутата Надії Савченко, тому що у них з підозрюваної різні погляди на ведення захисту.

Як повідомлялося, нардепа підозрюють у підготовці державного перевороту і терактів. Савченко загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надія
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