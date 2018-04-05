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Поліція відкрила справу про звільнення Соломатіної з НАЗК

Четвер, 5 квітня 2018, 12:45

Печерське управління поліції Києва відкрило кримінальне провадження щодо незаконного звільнення Ганни Соломатіної з посади керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Transparency International.

Провадження кваліфікували за ч.1 ст.172 Кримінального кодексу – Грубе порушення законодавства про працю.

"Минуло 1,5 місяця після ухвали Печерського суду... й Печерське управління поліції у м. Києві внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження щодо незаконного звільнення Ганни Соломатіної з посади керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК", - пише організація.

"На жаль, навіть вимога до правоохоронців виконувати свої функції через суд відбувається зі значною затримкою. Адже про відповідну ухвалу суду ми писали ще 20 лютого", - сказано у повідомленні.

Раніше екс-глава департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна заявила, що правоохоронці саботують розслідування щодо її матеріалів, які викривають корупцію в НАЗК.

Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.

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Теми: поліціяНАЗКполіція
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