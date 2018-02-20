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Суд зобов'язав поліцію розслідувати звільнення Соломатіної з НАЗК

Вівторок, 20 лютого 2018, 09:16
Суд зобов'язав поліцію розслідувати звільнення Соломатіної з НАЗК

Екс-глава департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна заявила, що Печерський суд зобов'язав Нацполіцію Києва розпочати розслідування щодо її незаконного звільнення.

Про це вона написала у Facebook.

"Є приємна новина. Печерський суд ухвалив: зобов'язати уповноважену особу Печерського управління ГУНП в м. Києві внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Соломатіноі Ганни про кримінальне правопорушення від 07.12.2017 року, розпочати розслідування проти посадових осіб НАЗК (про моє незаконне звільнення ст. 172)", - повідомила Соломатіна.

Вона зазначила, що крім того суд зобов'язав поліцію через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати їй витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Будемо стежити як швидко поліція буде розслідувати дану справу і чекати вирок суду", - додала екс-співробітниця НАЗК.

За словами Соломатіної, вона не зупиняється і продовжує "складний шлях до перемоги".

Раніше Ганна Соломатіна повідомляла, що екс-глава департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна заявляє, що правоохоронці саботують розслідування щодо її матеріалів, які викривають корупцію в НАЗК.

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗКНаталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій тазловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

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Наприкінці листопад адвокат Богдан Яворський попросив СБУ надати охорону Ганні Соломатіній у зв'язку з можливою загрозою її життю.

Українська правда

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Теми: НАЗКсудполіція
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