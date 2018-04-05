Розенблату дозволили їздити за кордон

Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Бориславу Розенблату крім зобов’язання здати закордонні паспорти.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат нардепа Олексій Шевчук.

"Продовжити строк дії обов’язків… покладених на підозрюваного Розенблата Борислава Соломоновича… строком на 60 днів", – йдеться в рішенні суду, яке Шевчук надав УП.

При цьому до 3 червня суд продовжив такі зобов’язання: прибувати за вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з людьми, причетними до справи.

Ще один обов’язок – здати закордонні паспорти – суд не продовжив.

Рішення суду про продовження запобіжного заходу

Водночас як розповів УП адвокат, сторона захисту навела судді кілька розпоряджень голови ВР Анрія Парубія про те, що Розенблат має відправитись в робоче відрядження.

"Ми показали. Що є два рішення голови ВР і є бездіяльність САП, яка ігнорує звернення, права Розенблата і розпорядження голови ВР", – сказав він.

На питання УП Шевчук уточнив, що одне з розпоряджень голови ВР – це відрядження Розенблата на період з 8 по 12 квітня до ОАЕ.

"Впевнений, що однією з підстав (для повернення закордонних паспортів – УП) є експертиза про підроблені підписи Розенблата", – додав він.

У Національній поліції підтвердили УП, що дійсно отримали заяву Розенблата про підробку підписів.

"Він надав копію висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України. Заява зареєстрована в шевченківському управлінні і буде направлена до прокуратури для проведення перевірки і прийняття процесуальнного рішення", – сказав УП Ярослав Тракало.

Минулого тижня захист нардепа подав власне клопотання про зміну запобіжного заходу, яке суд не задовольнив.

Минулого разу, 9 лютого, суд продовжив запобіжний захід, але зняв з Розенблата електронний браслет.

Раніше депутат та адвокат повідомили УП, що згідно з результатами експертизи, два законопроекти, які зареєстровані у Раді за підписом депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова та які фігурують у кримінальній справі проти них, сфальсифіковані.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".