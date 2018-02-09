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Розенблату також дозволили ходити без e-браслета

П'ятниця, 9 лютого 2018, 12:19
Розенблату також дозволили ходити без e-браслета

Солом'янський райсуд Києва ухвалив зняти електронний браслет з народного депутата Борислава Розенблата.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Олексій Шевчук.

При цьому суд продовжив до 9 квітня такі зобов’язання Розенблата: приходити на виклик детектива, прокурора чи суду; повідомляти про своє місце перебування; здати закордонні паспорти; утримуватися від спілкування з людьми, причетними до справи.

Запобіжний захід Розенблату
Запобіжний захід Розенблату

Напередодні суд скасував зобов’язання носити електронний браслет іншому фігуранту "бурштинової справи" нардепу Максиму Полякову.

У грудні 2017 року суд дозволив Розенблату відлучатися з Києва та Житомира без дозволу правоохоронців, але не скасував носіння електронного браслета. До цього він мав також здати всі паспорти для виїзду за кордон.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі надали записи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента "Катерина".

18 липня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави в 7 млн грн. Суд також зобов'язав нардепа здати закордонний паспорт.

19 липня 2017 троку правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Розенблата. А 24 липня нардеп заявив, що родина внесла за нього заставу 

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили, бо він мав право виїхати з України.

Пізніше в НАБУ заявили, що Розенблат хотів вивезти інформацію про злочини і гроші.

У грудні 2017 року Розенблат поскаржився на НАБУ і САП в Окружний адмінсуд Києва. А в січні 2018 року він подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Також у січні адвокат Розенблата просив генпрокурора закрити його справу.

Адвокат Розенблата стверджував, що отримав докази, які можуть стати підставою для кримінальної відповідальності агента "Катерини".

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"Українська правда"

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Теми: Розенблатбурштинсуд
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