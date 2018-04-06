У Росії оштрафували фестиваль за показ фільму про бої в Щасті

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 10:50

У Росії міжнародний фестиваль документального кіно "Артдокфест" оштрафували на 100 тисяч рублів за два показу фільму "Політ кулі", присвячений війні на Донбасі.

Як повідомляє "Артдокфест", таке рішення винесла судова дільниця №380 Пресненського району Москви.

80-хвилинний фільм "Політ кулі" Беати Бубенець було знято в Щасті Луганської області в 2014 році одним кадром (без склеювання), на кордоні між проросійськими бойовиками і українськими силами. На фільмі є кадри з "Айдаром".

"Полет пули"
Кадр із фільму

Фільм Беати Бубенець "Політ кулі" було зроблено в Латвії (кінокомпанії "Ego Media" і "VFS").

Прем'єра фільму відбулася в грудні в 2107 року в Москві: у конкурсній програмі "Артдокфесту" було два покази.

 

Суддя оштрафував фестиваль за те, що його показали без прокатного посвідчення.

"Артдокфест" зазначає: за російським законодавством іноземному фільму для участі й демонстрації в рамках міжнародного кінофестивалю прокатне посвідчення державного зразка не потрібне. А дирекція фестивалю повістку не отримала і не була при розгляді.

Організатори фестивалю нагадують, що 9 грудня 2017 року, під час першого показу "Польоту кулі", автор картини, адміністрація фестивалю і глядачі "відбивалися від агресивно налаштованих людей у ​​військовій формі, які намагаються зірвати сеанс".

Прихильники т.зв. "ДНР" і "ЛНР" погрожували організаторам фестивалю "серйозними проблемами", бо фільм нібито "героїзує" добровольців батальйону "Айдар".

А 10 грудня велика група людей увірвалася в залу й зірвала другий показ: вони "перекрили промінь проектора, вигукували гасла, провокували глядачів, погрожуючи здоров'ю глядачів, розбризкали невідому рідину з сильним запахом, від якої паморочилося в голові, сльозилися очі, перехоплювало подих".


Глядачів довелося евакуювати, їм повернули гроші за квитки.

 
Артдокфесту зірвали показ
Открытая Россия

"Нападники також завдали шкоди майну і обладнанню кінотеатру "КАРО 11 Октябрь", але не понесли жодного покарання за це, не виплатили жодної компенсації – лише троє з них були затримані поліцією і засуджені за адміністративною статтею на невеликі терміни, які згодом було скорочено", – зазначає дирекція.

А "Артдокфест" оштрафовано на 100 000 рублів, по 50 000 рублів за кожен показ "Польоту кулі", який став найкращою документалкою 2017 року і отримав "Національну премію лавр". Такий великий штраф загрожує існуванню фестивалю, зазначає дирекція.

Олена Рощенко, УП
Теми: Росія Донбас Щастя "Айдар"
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