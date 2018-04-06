У Росії оштрафували фестиваль за показ фільму про бої в Щасті

У Росії міжнародний фестиваль документального кіно "Артдокфест" оштрафували на 100 тисяч рублів за два показу фільму "Політ кулі", присвячений війні на Донбасі.



Як повідомляє "Артдокфест", таке рішення винесла судова дільниця №380 Пресненського району Москви.



80-хвилинний фільм "Політ кулі" Беати Бубенець було знято в Щасті Луганської області в 2014 році одним кадром (без склеювання), на кордоні між проросійськими бойовиками і українськими силами. У стрічці є кадри з "Айдаром".

"Полет пули" Кадр із фільму

Фільм Беати Бубенець "Політ кулі" було зроблено в Латвії (кінокомпанії "Ego Media" і "VFS").

Прем'єра фільму відбулася в грудні в 2017 року в Москві: у конкурсній програмі "Артдокфесту" було два покази.

Суддя оштрафував фестиваль за те, що його показали без прокатного посвідчення.



"Артдокфест" зазначає: за російським законодавством іноземному фільму для участі й демонстрації в рамках міжнародного кінофестивалю прокатне посвідчення державного зразка не потрібне. А дирекція фестивалю повістку не отримала і не була при розгляді.



Організатори фестивалю нагадують, що 9 грудня 2017 року, під час першого показу "Польоту кулі", автор картини, адміністрація фестивалю і глядачі "відбивалися від агресивно налаштованих людей у ​​військовій формі, які намагаються зірвати сеанс".

Прихильники т.зв. "ДНР" і "ЛНР" погрожували організаторам фестивалю "серйозними проблемами", бо фільм нібито "героїзує" добровольців батальйону "Айдар".

А 10 грудня велика група людей увірвалася в залу й зірвала другий показ: вони "перекрили промінь проектора, вигукували гасла, провокували глядачів, погрожуючи здоров'ю глядачів, розбризкали невідому рідину з сильним запахом, від якої паморочилося в голові, сльозилися очі, перехоплювало подих".

На «Артдокфесте» сейчас так. В зале, где должны были показать фильм про Донбасс, разлили пахучую жидкость, одного человека задержала полиция. Прямо сейчас зрителей выводят из кинотеатра pic.twitter.com/MQcvzlmsvS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 10, 2017



Глядачів довелося евакуювати, їм повернули гроші за квитки.

Артдокфесту зірвали показ Открытая Россия

"Нападники також завдали шкоди майну і обладнанню кінотеатру "КАРО 11 Октябрь", але не понесли жодного покарання за це, не виплатили жодної компенсації – лише троє з них були затримані поліцією і засуджені за адміністративною статтею на невеликі терміни, які згодом було скорочено", – зазначає дирекція.



А "Артдокфест" оштрафовано на 100 000 рублів, по 50 000 рублів за кожен показ "Польоту кулі", який став найкращою документалкою 2017 року і отримав "Національну премію лавр". Такий великий штраф загрожує існуванню фестивалю, зазначає дирекція.