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В России оштрафовали фестиваль за показ фильма о боях в Счастье

Пятница, 6 апреля 2018, 10:50

В России международный фестиваль документального кино "Артдокфест" оштрафовали на 100 тысяч рублей за два показа фильма "Полет пули", посвященном войне на Донбассе.

Как сообщает "Артдокфест", такое решение вынес судебный  участок №380 Пресненского района Москвы.

80-минутный фильм "Полет пули" Беаты Бубенец был снят в Счастье Луганской области в 2014 году одним кадром (без склейки), на границе между пророссийскими боевиками и украинскими силами. В ленте есть кадры с "Айдаром".

"Полет пули"
Кадр из фильма

Фильм Беаты Бубенец "Полет пули" был сделан в Латвии (кинокомпании "Ego Media" и "VFS").

Премьера фильма состоялась в декабре в 2017 года в Москве: в конкурсной программе "Артдокфеста" было два показа.

 

Судья оштрафовал фестиваль за то, что он был показан без прокатного удостоверения.

"Артдокфест" отмечает: по российскому законодательству зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля прокатное удостоверение государственного образца не требуется. А дирекция фестиваля повестку не получила и не присутствовала при рассмотрении.

Организаторы фестиваля напоминают, что 9 декабря 2017 года, во время первого показа "Полета пули", автор картины, администрация фестиваля и зрители "отбивались от агрессивно настроенных людей в военной форме, пытающихся сорвать сеанс".

Сторонники т.н. "ДНР" и "ЛНР" угрожали организаторам фестиваля "серьезными проблемами", так как фильм якобы "героизирует" добровольцев батальона "Айдар".

А 10 декабря большая группа людей ворвалась в зал и сорвала второй показ: они "перекрыли луч проектора, выкрикивали лозунги, провоцировали зрителей, угрожая здоровью зрителей, разбрызгали неизвестную и сильно пахнущую жидкость, от которой кружилась голова, слезились глаза, перехватывало дыхание".

Зрителей пришлось эвакуировать, им вернули деньги за билеты.

 
Артдокфесту сорвали показ
"Открытая Россия"

"Нападавшие также нанесли ущерб имуществу и оборудованию кинотеатра "КАРО 11 Октябрь", но не понесли никакого наказания за это, не выплатили никакой компенсации – лишь трое из них были задержаны полицией и осуждены по административной статье на небольшие сроки, которые впоследствии были сокращены", – отмечает дирекция.

А "Артдокфест" оштрафован на 100 000 рублей, по 50 000 руб за каждый показ "Полета пули", который был признан лучшей документалкой 2017 года и получил "Национальную премию лавр". Такой большой штраф угрожает существованию фестиваля, отмечает дирекция.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияДонбассСчастьеАйдар
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