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Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 18:47

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що РФ не повинна створювати загроз для Запорізької атомної електростанції. 

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Клеверлі наголосив, що Росія надалі не має створювати загроз для безпеки Запорізької АЕС.

"МАГАТЕ повинна мати повний доступ для інспекції станції та забезпечення безпеки", – додав він.

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Нагадаємо, у вівторок Збройні Сили України попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС – на покрівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети. Тоді ж російські пропагандисти заявили, що Україна нібито планує "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".

Глава МЗС Польщі пообіцяв "адекватну" відповідь на можливу атаку Росії на ЗАЕС.

ВІДЕО ДНЯ

У Білому домі прокоментували, що "уважно стежать за ситуацією".

Теми: Велика БританіяЗАЕСокупаціяРосія
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