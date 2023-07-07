Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 18:47

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що РФ не повинна створювати загроз для Запорізької атомної електростанції. 

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Клеверлі наголосив, що Росія надалі не має створювати загроз для безпеки Запорізької АЕС.

"МАГАТЕ повинна мати повний доступ для інспекції станції та забезпечення безпеки", – додав він.

Нагадаємо, у вівторок Збройні Сили України попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС – на покрівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети. Тоді ж російські пропагандисти заявили, що Україна нібито планує "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".

Глава МЗС Польщі пообіцяв "адекватну" відповідь на можливу атаку Росії на ЗАЕС.

У Білому домі прокоментували, що "уважно стежать за ситуацією".

Теми: Велика БританіяЗАЕСокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Велика Британія
Британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі: його довелося рятувати
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Прем’єр Британії: "Законне місце" України – в НАТО
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: