У ГПУ не зізнаються, чи проситимуть про запобіжний захід Бубенчику

У Генеральній прокуратурі відмовляються коментувати, чи планують прокурори подавати клопотання про обрання запобіжного заходу для активіста Євромайдана Івана Бубенчика, проте адвокати такої можливості не виключають.

Як повідомив у коментарі "Українській правді" речник генпрокуратури Андрій Лисенко, поки ГПУ не розголошує ніякої інформації щодо нової підозри Бубенчику, у тому числі, і щодо запобіжного заходу.

"Станом на вчора з боку прокуратури запобіжний захід не вимагався. Вчора також відбулося ознайомлення Бубенчика з новою підозрою, яку йому вручили. І більше інформації, яка б могла бути цікавою, ми не отримували. Тому що слідчий і старший у групі прокурорів повідомили про нерозповсюдження інформації, яка може завадити досудовому розслідуванню", - сказав він.

На уточнююче питання, чи відомо йому про плани щодо запобіжного заходу Бубенчику, Лисенко відповів: "Такої інформації немає".

У свою чергу адвокат Бубенчика Ігор Коржук розповів, що поки йому не відомо, чи планує прокуратура подавати клопотання до суду для обрання запобіжного заходу його підзахисному, але не виключає, що така можливість є.

"Наскільки мені відомо, прокуратура ще перед Печерським судом оголосила, що у разі необхідності, вони, після зміни підозри, можуть звернутися з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу", - сказав захисник.

"Що має на увазі прокуратура під цим, я, маючи певний досвід, можу сказати, що у разі, якщо мій підзахисний, на їхнє переконання, не буде дотримуватися вимог Кримінально-процесуального Кодексу, а саме - з'являтися на першу вимогу слідчого, у них з'являються додаткові можливості для того, щоб клопотати перед судом і такі заходи застосувати", - додав Коржук.

Він зазначив, що оскільки Бубенчику інкримінуються тяжкі злочини, то, в цілому, такий запобіжний захід, як, наприклад, носіння електронного браслету, може бути застосований за рішенням суду.

При цьому адвокат наголосив, що Бубенчик не планує ухилятися від слідства і готовий повністю себе захищати у рамках нової підозри.

Також Коржук повідомив, що адвокати поки не коментують нову підозру ,але додав, що у сторони захисту "є питання щодо її появи і підстав для її появи".

Більш детальніше розповісти про нову підозру захист Бубенчика пообіцяв розповісти згодом, після остаточного визначення правової позиції з клієнтом.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура розгляне доцільність обрання запобіжного заходу активісту євромайдану Івану Бубенчику в зв'язку з врученням йому нової підозри.

Зазначалось, що наразі Бубенчик підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 та ч.1 ст. (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше старший прокурор у справі Бубенчика Анжела Стрижевська заявила, що відкликала підозру проти Бубенчика, тому що вважає її непереконливою.

За її словами, судовий процес у цій справі стане найбільш прозорим за всю історію України.

Бубенчика і його захисників викликали на четвер на 17 годину до головного слідчого управління для вручення нової підозри.

Раніше Бубенчику було пред'явлено підозру у тому, що близько з 7 до 8 години ранку 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності він вчинив 3 прицільні постріли з мисливського карабіну "Сайга М3" (7,62x39).

В попередній підозрі йому інкримінували убивства працівника правоохоронного органу, який виконував службові обов’язки, і військовослужбовця, який охороняв громадський порядок, а також замах на вбивство військовослужбовця, придбання й носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Повідомлялося, що закон про амністію учасників Євромайдану передбачає звільнення від покарання за дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, статтею 348.

Про 263 і 115 статтю в законі не сказано.