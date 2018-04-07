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Членам екіпажу судна "Норд" паспорти РФ не віддали: вручили повістки в СБУ

Субота, 7 квітня 2018, 12:22
Членам екіпажу судна Норд паспорти РФ не віддали: вручили повістки в СБУ

Членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ в якості свідків у справі капітана.

Про це повідомив Сергій Лєсков - голова керченського виробничого кооперативу "Риболовецький колгосп ім.1 травня" - компанії-судновласника сейнера, пише Інтерфакс-Україна.

"Вони не повернулися на судно, кримінальної статті їм не визначили, залучати до кримінальної відповідальності їх не збираються. Увечері (6 квітня - ред.) з ними зв'язувався, були у Маріуполі, 6 осіб тоді вже розмістили у готелі, троє лишалися у суді", - повідомив Лєсков.

Наступного тижня морякам потрібно з'явитися до СБУ в Херсонській області України у якості свідків.

"Паспорти їм не повернули, плюс їм вручили повістки з'явитися у Херсон свідками у справі капітана", - додав Лєсков.

Разом з тим захисники внесли заставу за капітана  судна "Норд" Володимира Горбенка, однак через великодні свята його випустять з-під варти лише 10 квітня, повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на заступника прокурора Криму Олександра Удовиченка.

У прокураторі Криму станом на вечір 6 квітня надходження коштів не підтверджували. 

Адвокат арештованого Горбенка Дмитро Щербина повідомив, що після внесення застави той планує поїхати з Херсона до двоюрідного брата у Мелітополь Запорізької області.

"Буде співпрацювати зі слідством. Йому кожного понеділка необхідно з’являтися до слідчого. Він буде виконувати вимоги суду", - заявив Щербина.

Відповідно до ухвали суду, Горбенко не може залишати територію Херсонської області, і щоб поїхати на Запоріжжя, йому знадобиться дозвіл слідчого.

"Якщо він без дозволу слідчого це зробить, це буде повторною підставою для взяття під варту", - зазначили у прокуратурі. 

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди, адмінпротокол жінки-кока було розглянуто заочно раніше.

"Українська правда" у Threads

Теми: судКрим
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