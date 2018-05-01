З'явилося відео нападу і побиття Найєма: нападників було п'ятеро

Участь у конфлікті з нардепом Мустафою Найємом, який внаслідок сутички отримав тілесні ушкодження, брали п'ять нападників.

Про це свідчать дані відеозапису, який ввечері 1 травня оприлюднив Олександр Кузьменко у Facebook.

На відео зафіксовано момент конфлікту з 5 чоловіками, які оточили Найєма і один з них після словесної перепалки завдає йому кілька ударів в область обличчя. При цьому учасники конфлікту перебували у просторі між трьома машинами, дві з яких перекривали рух машині нардепа.

Брат нардепа Масі Найєм зазначив, що на відео - лише початок інциденту, який продовжився неподалік, з іншого боку будівлі "Арена-Сіті", що на Бесарабській площі.

Раніше було відомо, що участь в конфлікті з нардепом брали чотири чоловіка, а не п'ять. Представники поліції і Мустафа Найєм інформацію про точну кількість учасників конфлікту на даний момент не прокоментували.

Зазначимо, за фактом інциденту, який стався 30 квітня, поліція затримала трьох нападників, четвертий нападник втік.

Затримані - чоловіки 1999 та 1996 р.н, двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадянин України.

Підозрюваним у нападі на нардепа було оголошено про підозри: трьом - за ст. 296 "хуліганство", четвертому - заочно, за ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.

Нардеп Мустафа Найєм заявив, що один з учасників конфлікту, який не був затриманий поліцією після конфлікту, вилетів з України до Баку.

У свою чергу у прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

В результаті сутички нардеп зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку, він переніс операцію.

Брат депутата Масі Найєм заявив, що прізвище четвертого учасника бійки, якого поліція не змогла затримати - ймовірно, Саітов Магомед-Амін на прізвисько Мага.