Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'явилося відео нападу і побиття Найєма: нападників було п'ятеро

Вівторок, 1 травня 2018, 23:02
З'явилося відео нападу і побиття Найєма: нападників було п'ятеро

Участь у конфлікті з нардепом Мустафою Найємом, який внаслідок сутички отримав тілесні ушкодження, брали п'ять нападників.

Про це свідчать дані відеозапису, який ввечері 1 травня оприлюднив Олександр Кузьменко у Facebook

На відео зафіксовано момент конфлікту з 5 чоловіками, які оточили Найєма і один з них після словесної перепалки завдає йому кілька ударів в область обличчя. При цьому учасники конфлікту перебували у просторі між трьома машинами, дві з яких перекривали рух машині нардепа.

Брат нардепа Масі Найєм зазначив, що на відео - лише початок інциденту, який продовжився неподалік, з іншого боку будівлі "Арена-Сіті", що на Бесарабській площі.

Раніше було відомо, що участь в конфлікті з нардепом брали чотири чоловіка, а не п'ять. Представники поліції і Мустафа Найєм інформацію про точну кількість учасників конфлікту на даний момент не прокоментували.

Зазначимо, за фактом інциденту, який стався 30 квітня, поліція затримала трьох нападників, четвертий нападник втік. 

Затримані - чоловіки 1999 та 1996 р.н, двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадянин України. 

Підозрюваним у нападі на нардепа було оголошено про підозри: трьом - за ст. 296 "хуліганство", четвертому -  заочно, за ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.   

Нардеп Мустафа Найєм заявив, що один з учасників конфлікту, який не був затриманий поліцією після конфлікту, вилетів з України до Баку.

У свою чергу у прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

В результаті сутички нардеп зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку, він переніс операцію. 

Брат депутата Масі Найєм заявив, що прізвище четвертого учасника бійки, якого поліція не змогла затримати - ймовірно, Саітов Магомед-Амін на прізвисько Мага. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НайємКиївполіціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Найєм
Масі Найєм: Україна сильно зміниться після війни. Дай Бог вижити, я дуже хочу бути частиною цієї України
Доктор Найєм і його діти. Історія одного кіоску
Найєм йде з Укроборонпрому: скоротили посаду
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: