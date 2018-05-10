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Австралія докладеться до розслідування катастрофи МН17

Четвер, 10 травня 2018, 08:31
Австралія докладеться до розслідування катастрофи МН17

Уряд Австралії виділить понад 50 мільйонів доларів для підтримки розслідування у Нідерландах причин катастрофи МН17 над Донбасом у 2014 році.

Це передбачено бюджетом зовнішніх справ на 2018 рік, повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.

"Уряд Тернбулла продовжує домагатися справедливості для жертв падіння MH17", – зазначається у повідомленні.

"Ми надамо 50,3 мільйонів доларів США впродовж чотирьох років, щоб підтримати голландське обвинувачення відповідальних осіб та допомогти близьким узяти участь у судовому розгляді", – інформує австралійське МЗС.

Торік Австралія закликала Росію співпрацювати у питанні судового переслідування осіб, причетних до катастрофи МН17.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Теми: MH17Австралія
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