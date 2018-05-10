Австралія докладеться до розслідування катастрофи МН17

Уряд Австралії виділить понад 50 мільйонів доларів для підтримки розслідування у Нідерландах причин катастрофи МН17 над Донбасом у 2014 році.

Це передбачено бюджетом зовнішніх справ на 2018 рік, повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.

"Уряд Тернбулла продовжує домагатися справедливості для жертв падіння MH17", – зазначається у повідомленні.

"Ми надамо 50,3 мільйонів доларів США впродовж чотирьох років, щоб підтримати голландське обвинувачення відповідальних осіб та допомогти близьким узяти участь у судовому розгляді", – інформує австралійське МЗС.