Австралія докладеться до розслідування катастрофи МН17

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Четвер, 10 травня 2018, 08:31

Уряд Австралії виділить понад 50 мільйонів доларів для підтримки розслідування у Нідерландах причин катастрофи МН17 над Донбасом у 2014 році.

Це передбачено бюджетом зовнішніх справ на 2018 рік, повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.

"Уряд Тернбулла продовжує домагатися справедливості для жертв падіння MH17", – зазначається у повідомленні.

"Ми надамо 50,3 мільйонів доларів США впродовж чотирьох років, щоб підтримати голландське обвинувачення відповідальних осіб та допомогти близьким узяти участь у судовому розгляді", – інформує австралійське МЗС.

Теми: MH17 Австралія
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