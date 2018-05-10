Австралия приложится к расследованию катастрофы МН17

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Четверг, 10 мая 2018, 08:31

Правительство Австралии выделит более 50 миллионов долларов для поддержки расследования в Нидерландах причин катастрофы МН17 над Донбассом в 2014 году.

Это предусмотрено бюджетом иностранных дел на 2018 год, сообщает Министерство иностранных дел Австралии.

"Правительство Тёрнбулла продолжает добиваться справедливости для жертв падения MH17", – отмечается в сообщении.

"Мы предоставим 50,3 миллионов долларов США в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское обвинения ответственных лиц и помочь близким принять участие в судебном разбирательстве", – информирует австралийское МИД.

Темы: MH17 Австралия
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