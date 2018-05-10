Австралия приложится к расследованию катастрофы МН17

Правительство Австралии выделит более 50 миллионов долларов для поддержки расследования в Нидерландах причин катастрофы МН17 над Донбассом в 2014 году.



Это предусмотрено бюджетом иностранных дел на 2018 год, сообщает Министерство иностранных дел Австралии.



"Правительство Тёрнбулла продолжает добиваться справедливости для жертв падения MH17", – отмечается в сообщении.



"Мы предоставим 50,3 миллионов долларов США в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское обвинение ответственных лиц и помочь близким принять участие в судебном разбирательстве", – информирует австралийское МИД.

В прошлом году Австралия призвала Россию сотрудничать в вопросе судебного преследования лиц, причастных к катастрофе МН17.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.