Австралия приложится к расследованию катастрофы МН17

Правительство Австралии выделит более 50 миллионов долларов для поддержки расследования в Нидерландах причин катастрофы МН17 над Донбассом в 2014 году.



Это предусмотрено бюджетом иностранных дел на 2018 год, сообщает Министерство иностранных дел Австралии.



"Правительство Тёрнбулла продолжает добиваться справедливости для жертв падения MH17", – отмечается в сообщении.



"Мы предоставим 50,3 миллионов долларов США в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское обвинения ответственных лиц и помочь близким принять участие в судебном разбирательстве", – информирует австралийское МИД.