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Отруєння в Черкасах: з переліку можливих причин виключили військових

Четвер, 10 травня 2018, 14:44

Фахівці не знайшли ознак витоку отруйних речовин з військової частини, що розташована біля школи в Черкасах, де 8 травня отруїлися десятки дітей.

Про це повідомляє військова прокуратура Центрального регіону.

Відомство зазначає, що, оскільки однією із версій отруєння було розповсюдження невідомої речовини з прилеглої до школи території військової частини А1744, спеціалісти ДСНС, поліції та ЗСУ "із залученням новітніх приладів" перевірили таку можливість.

"За результатами проведеного огляду витоку будь-яких отруйних речовин виявлено не було. Радіаційний та хімічний фон в межах норми. Будь-яких вибухів на території частини не було", - підкреслюють в прокуратурі.

У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, що перші висновки експертів щодо причин отруєння дітей у Черкасах будуть 10 травня.

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школярі.

У Нацполіції пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Станом на ранок 10 травня у лікарні перебувають 54 учні, три вчительки та техпрацівниця Черкаської школи №8.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіядітиЧеркасиЗбройні сили
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