Специалисты не нашли признаков утечки ядовитых веществ из воинской части, расположенной возле школы в Черкассах, где 8 мая отравились десятки детей.

Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона.

Ведомство отмечает, что, поскольку одной из версий отравления было распространение неизвестного вещества с прилегающей к школе территории военной части А1744, специалисты ГСЧС, полиции и ВСУ "с привлечением новейших приборов" проверили такую возможность.

"По результатам проведенного осмотра утечки каких-либо ядовитых веществ обнаружено не было. Радиационный и химический фон в пределах нормы. Никаких взрывов на территории части не было", - подчеркивают в прокуратуре.

В Министерстве здравоохранения обещают, что первые выводы экспертов о причинах отравления детей в Черкассах будут 10 мая.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия ученикои школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

В Нацполиции позже сообщили, что по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

По состоянию на 10 мая в больнице находятся 54 ученика, три учительницы и техработница Черкасской школы №8.