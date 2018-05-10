Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отравление в Черкассах: из перечня возможных причин исключили военных

Четверг, 10 мая 2018, 14:44

Специалисты не нашли признаков утечки ядовитых веществ из воинской части, расположенной возле школы в Черкассах, где 8 мая отравились десятки детей.

Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона.

Ведомство отмечает, что, поскольку одной из версий отравления было распространение неизвестного вещества с прилегающей к школе территории военной части А1744, специалисты ГСЧС, полиции и ВСУ "с привлечением новейших приборов" проверили такую возможность.

"По результатам проведенного осмотра утечки каких-либо ядовитых веществ обнаружено не было. Радиационный и химический фон в пределах нормы. Никаких взрывов на территории части не было", - подчеркивают в прокуратуре.

В Министерстве здравоохранения обещают, что первые выводы экспертов о причинах отравления детей в Черкассах будут 10 мая.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия ученикои школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

В Нацполиции позже сообщили, что по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя. 

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

По состоянию на 10 мая в больнице находятся 54 ученика, три учительницы и техработница Черкасской школы №8.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиедетиЧеркассыВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: