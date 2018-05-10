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Президент об Антикоррупционном суде: Рада нашла себе работу на неделю

Четверг, 10 мая 2018, 15:04

Президент Петр Порошенко считает, что Верховной Раде понадобится минимум неделя на рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом он сказал журналистам в немецком Аахене после встречи с лидерами Франции Эммануэлем Макроном и Германии Ангелой Меркель.

"Создание Антикоррупционного суда не обсуждали. А что его обсуждать? Он в парламенте находится, и я уверен, что парламент сумеет принять и поддержать предложения или проект президента, который был внесен", – сообщил Порошенко.

"Хотя сейчас мне сказали, что там – традиционно уже для нашего парламента – уже около 2000 поправок. Они нашли себе работу как минимум на неделю. Но в конце концов чрезвычайно важно, чтобы закон был принят в ближайшее время", – добавил он.

В то же время, Порошенко рассказал, что, кроме подготовки ко встрече в нормандском формате по ситуации на Донбассе и санкций против России, стороны затронули тему строительства Россией газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

"Это составляет чрезвычайно большую опасность – не только для Украины, и не только финансовую. Это опасность и геостратегическая, и оборонная", – заявил президент.

"Газотранспортная система Украины, если хотите – это также один из элементов сдерживания агрессора. И невозможно безответственно относиться к этой важнейшей функции. И мне приятно, что мы сейчас имеем широкую поддержку в Европейском Союзе ...", – отметил он.

"И в составе делегации мы делаем все возможное, чтобы донести объективную картину и не дать России использовать "Северный поток" как элемент гибридной агрессии не только против Украины, но и против всей Европы", – добавил Порошенко.

Чуть ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда.

А глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

22 декабря 2017 года проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

1 марта 2018 года нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Международный валютный фонд заявлял, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Всемирный банк выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также критиковал Банковую за то, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Читайте также: "Страшный антикоррупционный суд. Почему Украина ссорится с Западом"

Алена Рощенко, УП

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Темы: Антикоррупционный судПорошенкозаконодательство
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