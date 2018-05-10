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СБУ допитує Симоненка

Четвер, 10 травня 2018, 17:08

Служба безпеки допитує лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі СБУ.

Речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що Симоненка допитують в рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

За її словами допит триває з 14-ї години.

8 травня повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України провели обшуки  у керівників компартії за підозрою у державній зраді та спробах захопити державну владу.

Зазначалось, що під час обшуків правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня.

Служба безпеки заявила, що в рамках обшуків у Симоненка вилучили предмет, схожий на пістолет Стєчкіна.

Діяльність компартії в Україні заборонена.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СимоненкоКПУСБУ
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