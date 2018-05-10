СБУ допрашивает Симоненко

Служба безопасности допрашивает лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.



Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе СБУ.



Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что Симоненко допрашивают в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.



По ее словам допрос продолжается с 14 часов.

8 мая сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть.



Отмечалось, что во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались для распространения 9 мая.

Служба безопасности заявила, что в рамках обысков у Симоненко изъяли предмет, похожий на пистолет Стечкина.

Деятельность компартии в Украине запрещена.