СБУ допрашивает Симоненко

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Четверг, 10 мая 2018, 17:08

Служба безопасности допрашивает лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе СБУ.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что Симоненко допрашивают в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По ее словам допрос продолжается с 14 часов.

8 мая сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть.

Отмечалось, что во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались для распространения 9 мая.

Служба безопасности заявила, что в рамках обысков у Симоненко изъяли предмет, похожий на пистолет Стечкина.

Деятельность компартии в Украине запрещена.

Валентина Романенко, УП
Темы: Симоненко КПУ СБУ
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