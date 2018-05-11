Нацрада позапланово зібралась на "Інтер"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила виїзну позапланову перевірку телеканалу "Інтер" у зв'язку з трансляцією скандального концерту 9 травня "Победа. Одна на всех".

Таке рішення рада одноголосно ухвалила на засіданні 11 травня.

Регулятор перевірить телеканал на дотримання ним вимог закону і після цього ухвалить відповідне рішення.

За словами голови Нацради Юрія Артеменко, до регулятора надійшли численні листи і скарги, які стали підставою для перевірки.

Зокрема, йдеться про звернення Департаменту захисту національної державності СБУ, скарги громадян, а також заява однієї із політичних партій.

Уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який мав показати "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", – сказав ведучий Андрій Доманський.

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення закликали не розколювати суспільство після оприлюднення уривків концерту до Дня перемоги телеканалу "Інтер".

Проте телеканал не прибрав з ефіру уривок зі словами про вулиці з "іменами фашистських злочинців".

10 травня націоналісти "навідалися в гості" до співвласника телеканалу "Інтер", заступника голови фракції "Опозиційний блок" Сергія Льовочкіна.

Прес-секретар "Національного корпусу" Олександр Алфьоров повідомив УП, що націоналісти планують щосуботи проводити пікніки на території маєтку Львочкіна, якщо не буде змінена політика телеканалу "Інтер".

10 травня "Інтер" заявив, що їхній концерт мав найбільші рейтинги на 9 травня.