Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацсовет внепланово собрался на "Интер"

Пятница, 11 мая 2018, 12:26

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил выездную внеплановую проверку телеканала "Интер" в связи с трансляцией скандального концерта 9 мая "Победа. Одна на всех".

Такое решение совет единогласно принял на заседании 11 мая.

Регулятор проверит телеканал на соблюдение им требований закона и после этого примет соответствующее решение.

По словам председателя Нацсовета Юрия Артеменко, в регулятор поступили многочисленные письма и жалобы, которые стали основанием для проверки.

В частности, речь идет об обращении Департамента защиты национальной государственности СБУ, жалобы граждан, а также заявление одной из политических партий.

Отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который показал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий Андрей Доманский.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер".

Однако телеканал не убрал из эфира отрывок со словами об улицах с "именами фашистских преступников".

10 мая националисты "наведались в гости" к совладельцу телеканала "Интер", заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.

Пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов сообщил УП, что националисты планируют каждую субботу проводить пикники на территории поместья Левочкина, если не будет изменена политика телеканала "Интер".

10 мая "Интер" заявил, что их концерт имел наибольшие рейтинги на 9 мая.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИнтерНацсоветскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Интер
Нацсовет хочет наказания для телеканалов за российский контент в Новый год
"Интер" еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами
Данилов о возможном закрытии "Интера" Фирташа: Разберемся со структурой собственности, тогда посмотрим
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: