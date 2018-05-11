Нацсовет внепланово собрался на "Интер"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил выездную внеплановую проверку телеканала "Интер" в связи с трансляцией скандального концерта 9 мая "Победа. Одна на всех".

Такое решение совет единогласно принял на заседании 11 мая.

Регулятор проверит телеканал на соблюдение им требований закона и после этого примет соответствующее решение.

По словам председателя Нацсовета Юрия Артеменко, в регулятор поступили многочисленные письма и жалобы, которые стали основанием для проверки.

В частности, речь идет об обращении Департамента защиты национальной государственности СБУ, жалобы граждан, а также заявление одной из политических партий.

Отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который показал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий Андрей Доманский.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер".

Однако телеканал не убрал из эфира отрывок со словами об улицах с "именами фашистских преступников".

10 мая националисты "наведались в гости" к совладельцу телеканала "Интер", заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.

Пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов сообщил УП, что националисты планируют каждую субботу проводить пикники на территории поместья Левочкина, если не будет изменена политика телеканала "Интер".

10 мая "Интер" заявил, что их концерт имел наибольшие рейтинги на 9 мая.