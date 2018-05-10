"Інтер" каже, що їхній концерт мав найбільші рейтинги на 9 травня

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Четвер, 10 травня 2018, 13:43

Концерт до 9 травня на телеканалі "Інтер" в Україні подивилося більше 7 мільйонів глядачів.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

"Святковий концерт "Перемога. Одна на всіх" – абсолютний лідер українського ефіру 9 травня. В Україні концерт дивилися 7,3 млн людей", - йдеться в повідомленні.

Телеканал заявив, що загалом став лідером з перегляду ефірів 9 травня. Його подивилися більше 13 млн глядачів.

Раніше уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який мав показати "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", – сказав ведучий Андрій Доманський.

 

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення закликали не розколювати суспільство після оприлюднення уривків концерту до Дня перемоги телеканалу "Інтер".

Зранку 9 травня представники Нацкорпусу прийшли до будівлі телеканалу "Інтер". Вони вимагали, щоб з вечірнього концерту до 9 травня були вилучені пропагандистські заяви.

Також 9 травня акцію під стінами телеканалу провели представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".

Проте телеканал не прибрав з ефіру уривок зі словами про вулиці з "іменами фашистських злочинців".

Після цього представники Нацкорпусу заявили, що планують "навідатися в гості" до співвласника телеканалу "Інтер", заступника голови фракції "Опозиційний блок" Сергія Льовочкіна.

Українська правда
Теми: телебачення 9 травня скандал
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