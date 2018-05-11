Сину нардепа Попова, який грабував магазин, дали умовний термін
Оболонський райсуд Києва засудив до умовного терміну сина народного депутата Богдана Попова та його товариша Владислава Чобана за пограбування магазину.
Обом підліткам дали 5 років покарання з іспитовим терміном 2 роки, повідомили "Українській правді" у прес-службі суду.
"Вчора (10 травня) уже було проголошено вирок для Попова і Чобана", – сказала речниця суду.
"Суд врахував вік, щире каяття, те, що вони повністю визнали провину і розкаялися, і проти даної міри покарання не заперечували ні обвинувачення, ні потерпіла сторона", – додала вона.
Вирок не передбачає утримання в пенітенціарній установі. Якщо в наступні 2 роки засуджені не вчинять правопорушень, то судимість буде погашено.
26 листопада 2017 року поліція затримала двох підлітків за підозрою в нападі на магазин в Оболонському районі Києва. Вони погрожували предметом, схожим на пістолет, і забрали виручку на 2000 гривень.
Народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов визнав, що його 14-річний син Богдан причетний до цього. Підліток пояснював, нібито зробив це "на спір".
29 листопада Оболонський райсуд вирішив, що Богдан Попов перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом щонайменше 2 місяці.
На початку лютого 2018 року справу за ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій) передали до суду.