Сину нардепа Попова, який грабував магазин, дали умовний термін

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П'ятниця, 11 травня 2018, 15:18

Оболонський райсуд Києва засудив до умовного терміну сина народного депутата Богдана Попова та його товариша Владислава Чобана за пограбування магазину.

Обом підліткам дали 5 років покарання з іспитовим терміном 2 роки, повідомили "Українській правді" у прес-службі суду.

"Вчора (10 травня) уже було проголошено вирок для Попова і Чобана", – сказала речниця суду.

"Суд врахував вік, щире каяття, те, що вони повністю визнали провину і розкаялися, і проти даної міри покарання не заперечували ні обвинувачення, ні потерпіла сторона", – додала вона.

Вирок не передбачає утримання в пенітенціарній установі. Якщо в наступні 2 роки засуджені не вчинять правопорушень, то судимість буде погашено.

26 листопада 2017 року поліція затримала двох підлітків за підозрою в нападі на магазин в Оболонському районі Києва. Вони погрожували предметом, схожим на пістолет, і забрали виручку на 2000 гривень.

Підлітки грабували магазин
Підлітки грабували магазин
KyivOperativ

Народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов визнав, що його 14-річний син Богдан причетний до цього. Підліток пояснював, нібито зробив це "на спір". 

29 листопада Оболонський райсуд вирішив, що Богдан Попов перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом щонайменше 2 місяці.

На початку лютого 2018 року справу за ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій) передали до суду.

Олена Рощенко, УП
Теми: суд Київ Верховна Рада
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