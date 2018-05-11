Сыну нардепа Попова, который грабил магазин, дали условный срок

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Пятница, 11 мая 2018, 15:18

Оболонский райсуд Киева приговорил к условному сроку сына народного депутата Богдана Попова и его товарища Владислава Чобана за ограбление магазина.

Обоим подросткам дали 5 лет наказания с испытательным сроком 2 года, сообщили "Украинской правде" в пресс-службе суда.

"Вчера (10 мая) уже был объявлен приговор для Попова и Чобана", – сказала пресс-секретарь суда.

"Суд учел возраст, чистосердечное раскаяние, то, что они полностью признали вину и раскаялись, и против данной меры наказания не возражали ни обвинение, ни потерпевшая сторона", – добавила она.

Приговор не предполагает содержания в пенитенциарном учреждении. Если в следующие 2 года осужденные не совершат правонарушений, то судимость будет погашена.

26 ноября 2017 года полиция задержала двух подростков по подозрению в нападении на магазин в Оболонском районе Киева. Они угрожали предметом, похожим на пистолет, и забрали выручку на 2000 гривен.

Подростки грабили магазин
Подростки грабили магазин
Kyiv Operativ

Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов признал, что его 14-летний сын Богдан причастен к этому. Подросток объяснял, что якобы сделал это "на спор".

29 ноября Оболонский райсуд решил, что Богдан Попов будет находиться под круглосуточным домашним арестом как минимум 2 месяца.

В начале февраля 2018 года дело по ч. 3 ст. 187 УКУ (разбой) передали в суд.

Алена Рощенко, УП
Темы: суд Киев Верховная Рада
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