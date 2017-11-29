Попов розповів, чому син пішов грабувати магазин

Нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов заявляє, що достеменно не знає мотивів, які спонукали його сина піти грабувати магазин, але останній казав про "влив і спір".

Про це він сказав в Оболонському суді напередодні засідання з обрання запобіжного заходу його 14-річному сину, який 26 листопада вчинив з товаришем розбійний напад на магазин.

Попов розповів, що під час слідчих дій говорив з сином мало.

"Коли його допитували, ми були присутні, і ми могли чути все, що він відповідає. Я міг сказати йому кілька емоційних слів про те, що як він недобре вчинив", - сказав нардеп.

"Він говорить про якийсь там вплив, щось "на спір" було чи хтось його "на слабо" брав. Це повна дурниця.

Зрозуміло, я не вірю в корисливі мотиви. Я не скажу, що в нас сім’я якась багата, але якщо треба було йому щось, кросівки якісь, то я йому казав, дочекайся чорної п’ятниці і купи на розпродажі. Такі потреби ми задовольняли. Дурниць ми не купували, він їх і не просив", - сказав Попов.

Він додав, що наразі одним з його завдань є випитати, "що то за мотиви були" і надолужити у вихованні.

Попов також додав, що те, що сина трохи побили під час затримання "може, не дуже законно, але справедливо".

"Претензій у мене нема до того, хто це зробив, чи це були свідомі покупці, чи ті наряди, які приїхали. Заслужив – значить хай так", - сказав Попов.

За словами нардепа, він не вірить, що син причетний до інших розбійних нападів у Києві, але не заперечує, щоб правоохоронці все ретельно перевірили, а син брав участь у слідчих діях і в очних ставках.

"Усе, що треба, все ми будемо робити по закону", - підсумував Попов.

Як відомо, 27 листопада депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин. Зокрема, до події був причетний син нардепа Богдан Попов.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні.

27 листопада сину Попова і його товаришу повідомили про підозру в розбої.

Богдан Попов спершу відмовився давати свідчення про пограбування магазину, але пізніше погодився.