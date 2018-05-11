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Журналисты опубликовали весь архив переписки Онищенко с окружением Порошенко

Пятница, 11 мая 2018, 20:28
Журналисты опубликовали весь архив переписки Онищенко с окружением Порошенко

Журналисты "Слидство.Инфо" опубликовали полный архив переписки беглого нардепа Александра Онищенко с представителями окружения президента Петра Порошенко.

Фотографии переписки журналисты опубликовали на своем сайте.

"Фотографии переписки переданы детективам Антикоррупционного бюро, которые ранее нарушили уголовное производство в отношении возможного подкупа народных депутатов Украины. Детективы НАБУ привлекли эти снимки к материалам уголовного производства", - отмечают журналисты.

 
 
 
 
 

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

10 мая журналисты "Слидство.Инфо" опубликовали расследование, в котором они говорят, что встречались с Онищенко во Франции и тот разрешил им сфотографировать смс-переписку с депутатами из БПП Игорем Кононенко и Сергеем Березенко, а также с финансовым советником президента Макаром Пасенюком.

В сообщениях, снимки которых показали журналисты, Онищенко якобы просят договориться с другими нардепами о голосовании за деньги в пользу президента Петра Порошенко.

Позже Онищенко заявил, что не давал доступ журналистам-расследователям к своей смс-переписке с нардепами из БПП. Те говорят, что нардеп врет.

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Темы: ОнищенкоКононенкоПорошенкоСМИскандал
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