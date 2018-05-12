Зеркаль: Компанії, які подавали позови до РФ, отримають компенсацію протягом півроку

Компанії, які подавали позови до РФ через завдані внаслідок анексії Криму, отримають компенсацію протягом півроку.

Про це в ефірі 5 каналу заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Ми очікуємо, що протягом півроку компанії, які подалися (подали позови - ред.) у 2015-2016 рр., отримають компенсацію", - заявила Зеркаль.

Вона зазначила, що перший етап, який стосувався юрисдикції - відповідальності РФ за інвестиції, які були здійснено в Криму - завершився з позитивним результатом.

"Усі позивачі, які позивалися до РФ, отримали позитивні висновки арбітражів - що РФ, як країна-окупант, несе відповідальність за всі інвестиції, зроблені в Криму до окупації", - повідомила представник МЗС.



Зеркаль зауважила, що рішення Третейського суду у Гаазі - "фактично перша фіксація суми, яку РФ має компенсувати інвесторам, які подавали позови - $159 млн".

"Хоча інвестори просили більше, думаю, те, що вони отримали (за рішенням суду - ред.) - цілком покриває їх видатки разом з інтересами і судовими витратами ... Компенсація буде у будь-якому випадку. Що б вони (РФ - ред.) не говорили - говорять лише для того, щоб "зберегти обличчя", - зазначила Зеркаль.

Також заступник глави МЗС заявила, що виплата компенсації з боку РФ не означатиме, що "Крим – російський".

"Наші позови – це претензії щодо майна, а не щодо приналежності суверенної території. ... Приналежність Криму ніяк не ставиться під питання. Це для всіх зрозуміло, окрім росіян", – зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, Третейський суд у Гаазі постановив, що Росія має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. У цій справі йдеться про суму у 159 мільйонів доларів.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

Частина компаній, яким за постановою суду у Гаазі РФ має відшкодувати збитки, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, проти якого в Росії порушено кримінальну справу.

В ухвалі суду зазначено, що Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Третейський суд підтвердив свою юрисдикцію в справах про майнові стосунки в Криму влітку 2017 року. Росія рішення не визнала, після чого ігнорувала розгляд справи.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вважає себе стороною судового розгляду у міжнародному арбітражному суді в Гаазі.