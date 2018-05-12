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Зеркало: Компании, которые подавали иски к РФ, получат компенсацию в течение полугода

Суббота, 12 мая 2018, 17:58
Зеркало: Компании, которые подавали иски к РФ, получат компенсацию в течение полугода

Компании, которые подавали иски к РФ за причиненные убытки в результа аннексии Крыма, получат компенсацию в течение полугода.

Об этом в эфире 5 канала заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы ожидаем, что в течение полугода компании, которые подавались (подали иски - ред.) в 2015-2016 гг., получат компенсацию", - заявила Зеркаль.

Она отметила, что первый этап, который касался юрисдикции - ответственности РФ за инвестиции, которые были осуществлены в Крыму - завершился с положительным результатом.

"Все истцы, которые судились в РФ, получили положительные заключения арбитражей - что РФ, как страна-оккупант, несет ответственность за все инвестиции, сделанные в Крыму до оккупации", - сообщила представитель МИД.

Зеркаль отметила, что решение Третейского суда в Гааге - "фактически первая фиксация суммы, которую РФ должна компенсировать инвесторам, которые подавали иски - $159 млн". 

"Хотя инвесторы просили больше, думаю, то, что они получили (по решению суда - ред.) - полностью покрывает их расходы вместе с интересами и судебными издержками ... Компенсация будет в любом случае. Что бы они (РФ - ред.) ни говорили - говорят только для того, чтобы "сохранить лицо", - отметила Зеркаль.

Также замглавы МИД заявила, что выплата компенсации со стороны РФ не означает, что "Крым - российский".

"Наши иски - это претензии относительно имущества, а не о принадлежности суверенной территории. ... Принадлежность Крыма никак не ставится под вопрос. Это всем понятно, кроме россиян", - отметила Зеркаль.

Напомним, Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки в результате аннексии Крыма. В этом деле речь идет о сумме в 159 млн долларов.

Иск против России подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.

Часть компаний, которым по постановлению суда в Гааге РФ должна возместить убытки, связаны с олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело.

В постановлении суда указано, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего игнорировала рассмотрение дела.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге.

Украинская правда

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Темы: РосcияКрыминвестициисуд
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