У Донецькій ОДА попросили ОБСЄ про цілодобовий моніторинг ДФС

У Донецькій ОДА виступають за встановлення цілодобового контролю СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції.

Про це заявив перший заступник голови облдержадміністрації Євген Вілінський під час зустрічі з делегацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі з президентом Георгієм Церетелі, повідомила в суботу ввечері прес-служба Донецької ОДА.

"Через обстріли ми не можемо відновити газопостачання Красногорівки та Мар’їнки. Великі проблеми виникають через обстріли Донецької фільтрувальної станції. Ворог постійно обстрілює об’єкти, які необхідні людям для нормального життя. Страждають від обстрілів як військові, так і цивільні", - зазначив Вілінський.

Він наголосив на необхідності встановлення цілодобового контролю СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції, з метою збереження режиму тиші і вночі.

Вілінський також відзначив, що завдяки моніторинговій місії вдається досягти домовленостей щодо відновлення інфраструктури, яка знаходиться на лінії зіткнення.

Представники делегації в ході свого візиту на схід України відвідали населені пункти на лінії зіткнення, КПВВ, поспілкувались з представниками місцевої влади.

Церетелі заявив, що ОБСЄ вживатиме рішучих кроків для вирішення ситуації на Донбасі.

"Весь світ та така організація, як ОБСЄ зацікавлені в збереженні миру, суверенітету та територіальної цілісності України. Інформацію, яку ми побачили і отримали будемо передавати далі, і вона безумовно буде впливати на політичні рішення, які будуть прийматись. Повірте, ми будемо робити дуже рішучі кроки", - наголосив він.

Як повідомлялося, 17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.

22 квітня станція відновила роботу.

Раніше міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

"ОБСЄ планує виставити пункт спостереження з боку горлівської траси, який стежитиме за ситуацією з 9.00 до 16.00 щоденно", - йшлося в повідомленні.