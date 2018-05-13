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В Донецкой ОГА попросили ОБСЕ о круглосуточном мониторинге ДФС

Воскресенье, 13 мая 2018, 10:02

В Донецкой ОГА выступают за установление круглосуточного контроля СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции.

Об этом заявил первый заместитель председателя облгосадминистрации Евгений Вилинский во время встречи с делегацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во главе с президентом Георгием Церетели, сообщила в субботу пресс-служба Донецкой ОГА.

"Из-за обстрелов мы не можем восстановить газоснабжение Красногоровки и Марьинки. Большие проблемы возникают из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Враг постоянно обстреливает объекты, которые необходимы людям для нормальной жизни. Страдают от обстрелов как военные, так и гражданские", - отметил Вилинский.

Он подчеркнул необходимость установления круглосуточного контроля СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции, с целью сохранения режима тишины и ночью.

Вилинский также отметил, что благодаря мониторинговой миссии удается достичь договоренностей по восстановлению инфраструктуры, которая находится на линии соприкосновения.

Представители делегации в ходе своего визита на восток Украины посетили населенные пункты на линии соприкосновения, КПВВ, пообщались с представителями местной власти.

Церетели заявил, что ОБСЕ примет решительные шаги для разрешения ситуации на Донбассе.

"Весь мир и такая организация, как ОБСЕ заинтересованы в сохранении мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Информацию, которую мы увидели и получили будем передавать дальше, и она безусловно будет влиять на политические решения, которые будут приниматься. Поверьте, мы будем делать очень решительные шаги", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел, пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов вблизи Донецка.

22 апреля станция возобновила работу.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

"ОБСЕ планирует выставить пункт наблюдения со стороны горловской трассы, который будет следить за ситуацией с 9.00 до 16.00 ежедневно", - говорилось в сообщении.

Украинская правда
Темы: ДонбассДонецкая областьОБСЕ
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