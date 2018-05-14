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До Білорусі виїхав транспорт для доставки в Україну тіла дитини, загиблої у ДТП

Понеділок, 14 травня 2018, 16:59

До Білорусі з Сум виїхав спеціальний транспорт для доставки в Україну тіла 12-річного юного футболіста, який загинув у ДТП 13 травня

Про це у Facebook повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

"Зв’язався з головою Сумської Обласної державної адміністрації Миколою Клочком. Сумщина шокована тим, що сталося… До Білорусі з Сум виїхав спеціальний транспорт для доставки тіла загиблого юного футболіста в Україну", - написав він.

Міністр додав, що також на місце виїхав керівник апарату з начальником управління охорони здоров’я Сумської ОДА та головним обласним лікарем.

Крім того, за словами Жданова, він зв'язався з послом України Ігорем Кизимом, який  розповів, що з постраждалими дітьми працює група найкращих білоруських лікарів.

"Особисто цим опікується міністр охорони здоров’я Білорусі, за що ми дуже вдячні", - зазначив керівник Міністерства.

"З усіма нашими громадянами в тісному контакті працюють працівники українського консульства. На місці координує діяльність консул України у Бресті Анатолій Діденко. За потреби ДСНС України на чолі з Миколою Чечоткіним готові відправити медичний літак до Бреста, але наразі низка постраждалих нетранспортабельні", - розповів Жданов.

Він повідомив, що діти, які не постраждали, в найближчий час повернуться додому, за ними вже приїхали батьки.

Як повідомлялося, у лікарні у Бресті знаходяться шестеро дітей із України ,які постраждали у ДТП, двоє з них - у важкому стані.

13 травня начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро.

Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області. Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки.

Консул України у Бресті виїхав на місце події та відвідав потерпілих у лікарні.

Президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу постраждалим в результаті ДТП в Білорусі за участю дітей з української футбольної команди.

Також повідомлялося, що у Білорусі порушили кримінальну справу проти українського водія мікроавтобуса, який вранці 13 травня потрапив у ДТП біля білоруського Каменця, внаслідок чого одна дитина загинула, ще шестеро поранені.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнаСумиДТПдіти
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