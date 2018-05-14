В Беларусь выехал транспорт для доставки в Украину тела ребенка, погибшего в ДТП

В Беларусь из Сум выехал специальный транспорт для доставки в Украину тела 12-летнего молодого футболиста, который погиб в ДТП 13 мая.

Об этом в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Связался с главой Сумской областной государственной администрации Николаем Клочко. Сумщина шокирована случившимся ... В Беларусь из Сум выехал специальный транспорт для доставки тела погибшего юного футболиста в Украину", - написал он.

Министр добавил, что также на место выехал руководитель аппарата с начальником управления здравоохранения Сумской ОГА и главным областным врачом.

Кроме того, по словам Жданова, он связался с послом Украины Игорем Кизимом, который рассказал, что с пострадавшими детьми работает группа лучших белорусских врачей.

"Лично этим занимается министр здравоохранения Беларуси, за что мы очень благодарны", - отметил руководитель Министерства.

"Со всеми нашими гражданами в тесном контакте работают работники украинского консульства. На месте координирует деятельность консул Украины в Бресте Анатолий Диденко. При необходимости ДСНС Украины во главе с Николаем Чечеткиным готовы отправить медицинский самолет в Брест, но пока ряд пострадавших нетранспортабельны", - рассказал Жданов.

Он сообщил, что дети, которые не пострадали, в ближайшее время вернутся домой, за ними уже приехали родители.

Как сообщалось, в больнице в Бресте находятся шестеро детей из Украины, пострадавших в ДТП, двое из них - в тяжелом состоянии.

13 мая начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил информацию, что в ДТП в Беларуси погиб один гражданин Украины, пострадали шесть.

Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Авария произошла 13 мая около 7:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки.

Консул Украины в Бресте выехал на место происшествия и посетил пострадавших в больнице.

Президент Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП в Беларуси с участием детей из украинской футбольной команды.

Также сообщалось, что в Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса, который утром 13 мая попал в ДТП возле белорусского Каменца, в результате чего один ребенок погиб, еще шестеро ранены.