Курт Волкер прибув на Донбас

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Понеділок, 14 травня 2018, 20:31

Спецпредставник державного департаменту США у справах України Курт Волкер прибув на Донбас.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Спеціальний представник США Курт Волкер щойно прибув на Донбас", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Волкер 14 травня повинен відвідати схід України. За його словами, він має намір "побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі".

За словами Волкера, його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.  

Після цього  російська сторона жодного разу не виходила на контакт. 

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ зі Східної України.  

Теми: США Донбас
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