Курт Волкер прибыл на Донбасс
Спецпредставитель госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Специальный представитель США Курт Волкер только что прибыл на Донбасс", - говорится в сообщении.
Спеціальний представник США @SpecRepUkraine щойно прибув на Донбас. Команда Голосу Америки з ним щоб пролити світло на гуманітарну кризу та наслідки війни спричинені російською агресією.— Голоc Амepики (@chastime) May 14, 2018
Напомним, Волкер 14 мая должен посетить восток Украины. По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".
После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.
Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.