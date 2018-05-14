Курт Волкер прибыл на Донбасс

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Понедельник, 14 мая 2018, 20:31

Спецпредставитель госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Специальный представитель США Курт Волкер только что прибыл на Донбасс", - говорится в сообщении.

Напомним, Волкер  14 мая должен посетить восток Украины. По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".

По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позиции и по закону о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.

Темы: США Донбасс
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