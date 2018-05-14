У Держдепі спростували розширення повноважень Курта Волкера

Мандат спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера не змінився.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційну відповідь офісу речника Державного департаменту США на прохання прокоментувати повідомлення в ЗМІ щодо розширення мандату Волкера.

"Ми бачили ці повідомлення у ЗМІ. Вони є помилковими", - заявили в зовнішньополітичному відомстві США.

У Держдепі уточнили, що Курт Волкер "продовжує служити на посаді спеціального представника в переговорному процесі по Україні і його мандат залишається незмінним".

Раніше керівник української служби "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе розповіла, що Курту Волкеру продовжили і навіть розширили мандат.

Волкер 14 травня відвідує Донбас. За його словами, він мав намір "побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі".

За словами Волкера, його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.

Після цього російська сторона жодного разу не виходила на контакт.

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ зі Східної України.