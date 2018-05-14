В Госдепе опровергли расширение полномочий Курта Волкера

690 просмотров
Понедельник, 14 мая 2018, 20:57

Мандат специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера не изменился.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на официальный ответ офиса представителя Государственного департамента США на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ касательно расширения мандата Волкера.

"Мы видели эти сообщения в СМИ. Они являются ложными", - заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

В Госдепе уточнили, что Курт Волкер "продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным".

Ранее руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе рассказала, что Курту Волкеру продолжили и даже расширили мандат.

Волкер 14 мая посещает Донбасс. По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".

По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позиции и по закону о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.

Темы: США Донбасс Украина
powered by lun.ua
По теме
Курт Волкер прибыл на Донбасс 14 мая 2018, 20:31
Политика ФРС США вредит развивающимся странам — Bloomberg 14 мая 2018, 16:55
Курту Волкеру продолжили и расширили полномочия 14 мая 2018, 07:01
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
В Госдепе опровергли расширение полномочий Курта Волкера
Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем
В СБУ рассказали, что предупредили похищение россиянина спецслужбами РФ
Все новости
киев

На Лесном массиве заработал кинотеатр под открытым небом

семья

15 комиксов о том, каково это - быть мамой