В Госдепе опровергли расширение полномочий Курта Волкера
Мандат специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера не изменился.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на официальный ответ офиса представителя Государственного департамента США на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ касательно расширения мандата Волкера.
"Мы видели эти сообщения в СМИ. Они являются ложными", - заявили во внешнеполитическом ведомстве США.
В Госдепе уточнили, что Курт Волкер "продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным".
Ранее руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе рассказала, что Курту Волкеру продолжили и даже расширили мандат.
Волкер 14 мая посещает Донбасс. По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".
После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.
Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.