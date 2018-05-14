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Прокуратура відкрила справу через ДТП з дітьми у Білорусі

Понеділок, 14 травня 2018, 21:24

На Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

"За результатом отриманої інформації від органів влади щодо організації поїздки 26 дітей за кордон прокуратурою Сумської області розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14 травня 2018 року за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки) КК України.

Досудове слідство здійснює Слідче управлінню ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

У прокуратурі розповіли, що розпочато першочергові слідчі та процесуальні дії. За результатом зібраних доказів буде надано правову оцінку організаторам поїздки та супроводжуючим особам.

У разі доведення вини особам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки. Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області.

Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро.

У лікарні у Бресті знаходяться шестеро дітей із України, які постраждали у ДТП, двоє з них - у важкому стані.

Консул України у Бресті виїхав на місце події та відвідав потерпілих у лікарні.

Президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу постраждалим в результаті ДТП в Білорусі за участю дітей з української футбольної команди.

У Білорусі порушили кримінальну справу проти українського водія мікроавтобуса, який вранці 13 травня потрапив у ДТП біля білоруського Каменця, внаслідок чого одна дитина загинула, ще шестеро поранені.

Українська правда

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Теми: прокуратураСумиДТПдіти
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