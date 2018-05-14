Прокуратура возбудила дело из-за ДТП с детьми в Беларуси

В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в ДТП в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

"По результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу прокуратурой Сумской области начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесенены 14 мая 2018 года по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия) УК Украины.

Досудебное следствие осуществляет следственное управление ГУ ЧП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

В прокуратуре рассказали, что начатф первоочередные следственные и процессуальные действия. По результатам собранных доказательств будет дана правовая оценка организаторам поездки и сопровождающим лицам.

В случае доказательства вины лицам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Авария произошла 13 мая около 7:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки. Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область.

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