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Прокуратура возбудила дело из-за ДТП с детьми в Беларуси

Понедельник, 14 мая 2018, 21:24

В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в ДТП в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

"По результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу прокуратурой Сумской области начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесенены 14 мая 2018 года по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия) УК Украины.

Досудебное следствие осуществляет следственное управление ГУ ЧП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

В прокуратуре рассказали, что начатф первоочередные следственные и процессуальные действия. По результатам собранных доказательств будет дана правовая оценка организаторам поездки и сопровождающим лицам.

В случае доказательства вины лицам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Авария произошла 13 мая около 7:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки. Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область.

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил информацию, что в ДТП в Беларуси погиб один гражданин Украины, пострадали шесть.

В больнице в Бресте находятся шестеро детей из Украины, пострадавших в ДТП, двое из них - в тяжелом состоянии.

Консул Украины в Бресте выехал на место происшествия и посетил пострадавших в больнице.

Президент Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП в Беларуси с участием детей из украинской футбольной команды.

В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса, который утром 13 мая попал в ДТП возле белорусского Каменца, в результате чего один ребенок погиб, еще шестеро ранены.

Украинская правда
Темы: прокуратураСумыДТПдети
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