Facebook призупинив роботу 200 додатків внаслідок скандалу з Cambridge Analytica

Соцмережа Facebook призупинила роботу близько 200 додатків, які мали доступ до великої кількості даних користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

Роботу додатків зупинили під час першого етапу перегляду соцмережею програм, які мають доступ до великого обсягу інформації користувачів у відповідь на скандал стосовно консалтингової компанії Cambridge Analytica.

За словами представника соцмережі Айма Арчібонга, роботу додатків призупинили, щоб з’ясувати, чи зловживали вони отриманими даними.

"Ще треба багато попрацювати, щоб знайти усі додатки, які могли зловживати даними людей у Facebook – і це триватиме деякий час … У нас великі команди експертів, які важко працюють як всередині компанії, так і за її межами над аналізом цих додатків", - сказав Арчібонг.

Скандал навколо Facebook спалахнув 16 березня через потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження Cambridge Analytica.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії.

У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів і обмежить доступ цих даних для розробників.

Через ситуацію, що склалася, Цукерберга викликали для пояснень до британського парламенту та до Європарламенту.