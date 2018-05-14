Facebook приостановил работу 200 приложений в результате скандала с Cambridge Analytica

Соцсеть Facebook приостановила работу около 200 приложений, которые имели доступ к большому количеству данных пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

Работу приложений остановили во время первого этапа просмотра соцсетью программ, которые имеют доступ к большому объему информации пользователей в ответ на скандал по поводу консалтинговой компании Cambridge Analytica.

По словам представителя соцсети Айма Арчибонга, работу приложений приостановили, чтобы выяснить, злоупотребляли ли они полученными данными.

"Еще надо много поработать, чтобы найти все приложения, которые могли злоупотреблять данными людей в Facebook - и это будет продолжаться некоторое время ... У нас большие команды экспертов, которые тяжело работают как внутри компании, так и за ее пределами над анализом этих приложений", - сказал Арчибонг.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта из-за попадания личных данных миллионов пользователей в распоряжение Cambridge Analytica.



4 апреля Facebook признала, что Cambridge Analytica несанкционированно получила личные данные 87 миллионов Facebook-пользователей.



Британская компания Cambridge Analytica специализируется на анализе данных и помогала штабу Дональда Трампа во время предвыборной кампании.



В 2016 году она собрала данные профилей пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для предсказания политических симпатий избирателей, а также влияния на них.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

В связи со сложившейся ситуацией Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте и в Европарламенте.