Справа про держзраду "РИА Новости": Росія направила Україні ноту протесту

Посольство Росії направило до українського МЗС ноту протесту на кримінальне переслідування інформагентства "РИА Новости Украина".

Про це повідомляється на сайті дипломатичного відомства.

Дипломати заявляють, що в своєму зверненні вимагають "вжити всіх необхідних заходів для припинення насильства над представниками засобів масової інформації, негайного звільнення К. Вишинського (керівника "РИА Новости Украина" - УП), об'єктивного розслідування обставин того, що сталося, покарання винних у перевищенні посадових повноважень".

У посольстві кажуть, що дізналися про обшуки в київському офісі інформаційного агентства і затримання Вишинського зі ЗМІ та СБУ.

Посольство РФ звинувачує Україну в порушенні міжнародних зобов'язань, обмеженні свободи слова і репресіях проти журналістів.

"Вчергове закликали українську сторону утриматися від подальших конфронтаційних кроків, які ведуть до деградації відносин між нашими країнами і перешкоджають відновленню конструктивного діалогу між ними", - зазначають у російському відомстві.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісі російського інформагентства в Києві, затримали директора українського відділу "РИА Новости" Кирила Вишинського.

Пізніше в агентстві повідомили, що в їхньому офісі в Києві проходять обшуки.

В СБУ заявили, що "розкрили діяльність мережі медіаструктури, підконтрольної Росії".

Гендиректор російської пропагандистської медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов зажадав, щоб українська влада негайно звільнила затриманого Вишинського і пригрозив поскаржитися в ОБСЄ.

У Путіна Україні пригрозили "заходами у відповідь".

За даними СБУ, керівник "РИА Новости Украина" має медаль від президента РФ Володимира Путіна.

Видання "РИА Новости Україна" почало працювати в Україні задовго до Революції гідності. Його журналісти акредитовані в тому числі і в Верховну Раду.