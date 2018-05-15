Дело о госизмене "РИА Новости": Россия направила Украине ноту протеста

Посольство России направило в украинский МИД ноту протеста на уголовное преследование информагентства "РИА Новости Украина".

Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Дипломаты заявляют, что в своем обращении требуют "предпринять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации, немедленного освобождения К. Вышинского (руководителя "РИА Новости Украина" - УП), объективного расследования обстоятельств случившегося, наказания виновных в превышении должностных полномочий".

В посольстве говорят, что узнали об обысках в киевском офисе информационного агентства и задержании Вышинского из СМИ и СБУ.

Посольство РФ обвинило Украину в нарушении международных обязательств, ущемлении свободы слова и репрессиях против журналистов.

"В очередной раз призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними", - отмечают в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве, задержали директора украинского отдела "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Позже в агентстве сообщили, что в их офисе в Киеве проходят обыски.

В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

Гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного Вышинского и пригрозил пожаловаться в ОБСЕ.

У Путина Украине пригрозили "ответными мерами".

По данным СБУ, у руководителя "РИА Новости Украина" есть медаль от президента РФ Владимира Путина.

Издание "РИА Новости Украина" начало работать в Украине задолго до Революции Достоинства. Его журналисты аккредитованы в частности и в Верховную Раду.