Cудді в Чернігові взяли самовідвід у справі "білоруського шпигуна"

Справу громадянина Білорусі Юрія Політики, обвинуваченого в шпигунстві, буде розглядати інший суд.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

За словами голови колегії суддів Чернігівського райсуду області Владислава Кухти, 15 травня на засіданні всі три судді заявили про самовідвід.

"Це рішення підтримали і інші учасники процесу - прокурори, обвинувачений і його адвокати", - пише видання.

Владислав Кухта мотивував своє рішення тим, що його дружина має дружні стосунки з одним з адвокатів Юрія Політики та з іншими суддями, які розглядають справу.

"В результаті, якби колегія суддів винесла рішення на користь обвинуваченого, ці факти могли б викликати сумніви в неупередженості суду", - сказав Кухта.

Згідно з українським законодавством, для розгляду справи у суді необхідно утворити нову колегію суддів.

"Однак зараз - у зв'язку з тим, що в нашій установі один суддя йде у відпустку - не вистачає суддів, щоб утворити нову колегію. Таким чином, справа буде повернена до Апеляційного суду Чернігівської області, який повинен визначити її підсудність", - сказав суддя.

17 листопада 2017 року голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею "шпигунство".

У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу Шаройка, якого звинувачують в шпигунстві.

В свою чергу в Україні судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику за звинуваченням у шпигунстві.

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У березні видання "Білоруський партизан" з посиланням на "колег у Києві" повідомило, що Україні можуть передати Шаройка в обмін на Політику.