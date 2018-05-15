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Судьи в Чернигове взяли самоотвод по делу "белорусского шпиона"

Вторник, 15 мая 2018, 20:49

Дело гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже, будет рассматривать другой суд.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

По словам председателя коллегии судей Черниговского райсуда области Владислава Кухты, 15 мая на заседании все три судьи заявили о самоотводе.

"Это решение поддержали и другие участники процесса - прокуроры, обвиняемый и его адвокаты", - пишет издание.

Владислав Кухта мотивировал свое решение тем, что его жена имеет дружеские отношения с одним из адвокатов Юрия Политики и с другими судьями, которые рассматривают дело.

"В результате, если коллегия судей вынесла бы решение в пользу обвиняемого, эти факты могли бы вызвать сомнения в беспристрастности суда", - сказал Кухта.

Согласно украинскому законодательству, для рассмотрения дела в суде необходимо создать новую коллегию судей.

"Однако сейчас - в связи с тем, что в нашем учреждении один судья уходит в отпуск - не хватает судей, чтобы образовать новую коллегию. Таким образом, дело будет возвращено в Апелляционный суд Черниговской области, который должен определить его подсудность", - сказал судья.

17 ноября 2017 года председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

27 ноября Павлу Шаройко было предъявлено обвинение по статье "шпионаж".

В феврале сообщалось, что Верховный суд Беларуси рассматривает в закрытом режиме дело украинского журналиста Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже.

В свою очередь в Украине по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику.

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В марте издание "Белорусский партизан" со ссылкой на "коллег в Киеве" сообщило, что Минск может передать Украине Шаройко в обмен на Политику.

Украинская правда
Темы: шпионажБеларусьсуд
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