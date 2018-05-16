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Суд у США відмовився закрити справу проти Манафорта

Середа, 16 травня 2018, 09:27

У США суд відмовив у закритті справи, порушеної спецпрокурором Робертом Мюллером проти екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Таке рішення виніс суддя Еймі Берман Джексон 15 травня, повідомляє "Радіо Свобода".

Адвокати Манафорта просили закрити справу у зв’язку з тим, що вона нібито не пов’язана з розслідуванням втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Суддя столичного округу Колумбія погодився з Мюллером, заявивши, що справа проти Манафорта не є неприйнятною, попри те, що не пов’язана з виборами безпосередньо.

Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства. Його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів екс-президента Віктора Януковича.

Сторона Манафорта заявляла, що справа має бути закрита на тій підставі, що Манафорт мав бізнес в Україні щонайменше за два роки до виборів 2016 року.

Суддя Джексон на це відповів, що для розслідувачів "логічно і доречно" з’ясувати відносини Манафорта з Януковичем.

У січні 2017 року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність з метою впливу на перебіг президентської виборчої кампанії 2016 року.

Такі ж звинувачення, як і Манафорту, були висунуті і його давньому діловому партнерові Річарду Гейтсу. Після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, Гейтс визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

Манафорт себе винним не визнав. У справі про втручання Росії у вибори в США він постане перед судом у вересні.

Як повідомлялося, Манафорт 17 разів приїжджав в Україну в 2014 і 2015 роках для роботи на виборах. Він, як стверджується, порадив "Партії регіонів" перейменуватися в "Опозиційний блок".

Наприкінці лютого 2018 року спецпрокурор ФБР Мюллер подав новий обвинувальний акт у зв’язку з тим, що Манафорт в 2012 році нібито таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

Теми: Пол МанафортСШАсудТрампРосія
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