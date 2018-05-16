Суд в США отказался закрыть дело против Манафорта

В США суд отказал в закрытии дела, возбужденного спецпрокурором Робертом Мюллером против экс-руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Такое решение вынес судья Эйми Берман Джексон 15 мая, сообщает "Радио Свобода".

Адвокаты Манафорта просили закрыть дело в связи с тем, что оно якобы не связано с расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Судья столичного округа Колумбия согласился с Мюллером, заявив, что дело против Манафорта не является неприемлемым, несмотря на то, что не связано с выборами напрямую.

Манафорту предъявлено обвинения, касающиеся отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен экс-президента Виктора Януковича.

Сторона Манафорта заявляла, что дело должно быть закрыто на том основании, что Манафорт имел бизнес в Украине минимум за два года до выборов 2016 года.

Судья Джексон на это ответил, что для расследователей "логично и уместно" выяснить отношения Манафорта с Януковичем.

В январе 2017 года разведслужбы США выступили с совместным заявлением о том, что российская власть вела масштабную деятельность с целью влияния на ход президентской избирательной кампании 2016 года.

Такие же обвинения, как и Манафорту, также были предъявлены его давнему деловому партнеру Ричарду Гейтсу. После представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, Гейтс признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Манафорт себя виновным не признал. По делу о вмешательстве России в выборы в США он предстанет перед судом в сентябре.

Как сообщалось, Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в "Оппозиционный блок".

В феврале 2018 года спецпрокурор ФБР Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.