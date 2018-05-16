Волкер: Російськомовні жителі Донбасу хочуть бути з Україною

Навіть російськомовні мешканці Донбасу, етнічні росіяни, хочуть, щоб Донбас повернули Україні, що повністю суперечить кремлівській риториці.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" сказав спецпредставник державного департаменту США у справах України Курт Волкер.

Він відзначив, що таке бажання висловлювали всі люди, з якими він спілкувався під час відвідування Донбасу.

За словами Волкера, мешканці Донбасу постійно відчувають стрес і тиск, що дуже виснажує.

"Цікаво, що всі вони (люди, з якими спілкувався Волкер, – ред.) спілкувалися російською, це, очевидно, етнічні росіяни. Всі вони проживають тут і кажуть, що найголовніше це мир, і що територію необхідно повернути Україні. Вони про це дуже чітко заявили", - сказав він.

"Коли ми чуємо від російської влади, що російськомовне населення налаштоване проти України, відчуває загрозу, що це етнічний конфлікт, то це, очевидно, не так", - сказав Волкер.

Він додав, що тиск відчувають і представники ОБСЄ, зокрема, у тому, що з лютого їм складно отримати доступ до українсько-російського міжнародного кордону. Представники ОБСЄ припускають, що Росія має, що приховувати, якщо їх не допускає.

"Росіяни намагаються змусити українців і міжнародну спільноту спілкуватися з маріонетковими режимами – так званими Донецькою і Луганською народними республіками – однак вони насправді не мають контролю (над цією територією – ред.), і тому потрібно говорити з росіянами, щоб мати змогу ефективно спілкуватись про такі речі", - сказав Волкер.

Волкер прибув на Донбас 14 травня. За його словами, він мав намір "побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі".

Волкер відзначав, що його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позицію щодо закону про реінтеграцію Донбасу.

Після цього російська сторона жодного разу не виходила на контакт.

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ з Донбасу.