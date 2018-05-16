Волкер: Русскоязычные жители Донбасса хотят быть с Украиной

Даже русскоязычные жители Донбасса, этнические россияне, хотят, чтобы Донбасс вернули Украине, что полностью противоречит кремлевской риторике.

Об этом в интервью "Голосу Америки" сказал спецпредставитель госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что такое желание высказывали все люди, с которыми он общался во время посещения Донбасса.

По словам Волкера, жители Донбасса постоянно испытывают стресс и давление, что очень истощает.

"Интересно, что все они (люди, с которыми общался Волкер – ред.) общались на русском, это, очевидно, этнические россияне. Все они проживают здесь и говорят, что самое главное это мир, и что территорию необходимо вернуть Украине. Они об этом очень четко заявили", - сказал он.

"Когда мы слышим от российской власти, что русскоязычное население настроено против Украины, чувствует угрозу, что это этнический конфликт, то это, очевидно, не так", - сказал Волкер.

Он добавил, что давление испытывают и представители ОБСЕ, в частности в том, что с февраля им сложно получить доступ к российско-украинской международной границе. Представители ОБСЕ предполагают, что России есть, что скрывать, если их не допускает.

"Россияне пытаются заставить украинцев и международное сообщество общаться с марионеточными режимами – так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками. Но они ("ДНР" и "ЛНР" – ред.) на самом деле не имеют контроля (над этой территорией – ред.), и поэтому нужно говорить с россиянами, чтобы иметь возможность эффективно общаться о таких вещах", - сказал Волкер.

Волкер прибыл на Донбасс 14 мая. По его словам, он хотел "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".

Волкер отмечал, что его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позиции и по закону о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.